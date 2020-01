Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus an geparktem Schulbus

Morbach (ots)

In der Nacht vom 09.01.2020, 18.30 Uhr - 10.01.2020, 06.00 Uhr, kam es zu Vandalismus an einem Schulbus. Der Bus befand sich auf dem Parkplatz am Sportzentrum Morbach. Bisher unbekannte Täter beschmutzen den Schulbus mit Ketchup und Mayonnaise so sehr, dass ein Fahrtantritt erst durch eine grobe Reinigung möglich war. Weiterhin wurde bei der Sichtung des Busses ein Kratzer von ca. 2 m Länge im hinteren Bereich der rechten Fahrzeugflanke festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Polizei Morbach bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

