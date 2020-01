Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, den 09.01.2020, gegen 16:15 Uhr, kam es in der Richard-Wagner-Straße, 55743 Idar-Oberstein, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand haltender grauer Mercedes durch ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren im Bereich der hinteren Stoßstange und des Kotflügels beschädigt. Zu dem flüchtigen Tatfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen PKW handelte.

Hinweise bitte an die Polizei Idar-Oberstein 06781-561-0.

