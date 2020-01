Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall in der Kyllstraße

Trier-Ehrang (ots)

Am 09.01.20 gegen 17:00 Uhr ereignete sich in der Kyllstraße in Trier Ehrang ein Verkehrsunfall. Ein Pkw streifte beim Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel vermutlich ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich (06502-91570) in Verbindung zu setzen.

