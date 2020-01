Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach/Gutenthal (ots)

In der Nacht vom 07.01.2020 auf den 08.01.2020 ereignete sich in Morbach/Gutenthal ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Straßen "Am Bach/Zur Alten Mühle". Der unbekannte Fahrer eines unbekannten Kraftfahrzeugs fuhr gegen den hölzernen Gartenzaun eines sich dort befindlichen Anwesens und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hierbei entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Aufgrund des Schadensbildes und der Gegebenheit der Unfallörtlichkeit ist anzunehmen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Lastkraftwagen gehandelt haben muss.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

