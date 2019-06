Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Laptop und Handy gestohlen

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zu Sonntag drangen Einbrecher in ein Büro an der Steinklippe ein. Sie schoben die Jalousie einer Seitentür nach oben und öffneten gewaltsam die Tür. Im Innern der Büroräume durchsuchten sie alle Schränke. Als Beute erlangte sie einen Laptop und zwei Handys der Marken Huawei und Samsung.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell