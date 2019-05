Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneut Diebstahl aus Wohnhaus

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße, Freitag, 03.05.19, 18.00 Uhr

Northeim (schw) - Am Freitag, 03.05.19, gegen 18.00 Uhr kam es in Northeim, in der Einbecker Landstraße, bei einem dort ansässigen Gartencenter mit angrenzendem Wohnhaus zu einem Diebstahl aus dem Wohnhaus. Der 51-jährige geschädigte Hauseigentümer befand sich zur Tatzeit im Erdgeschoss seines, an den Gartencenter angrenzenden Wohnhauses, als er plötzlich zwei fremde männliche Personen auf seinem Grundstück bemerkte, die sich von seinem Wohnhaus entfernten. Eine sofortige Inaugenscheinnahme sämtlicher Räumlichkeiten seines Wohnhauses ergab, dass einige Behältnisse im Obergeschoss des Wohnhauses durchwühlt und Schmuck im Wert von ca. 600,- EUR und Bargeld in Höhe von 150,- EUR entwendet wurden. Ein Tatzusammenhang zwischen den beiden männlichen unbekannten Personen, die sich auf dem, nicht für den Kundenverkehr zugänglichen Grundstück aufgehalten haben und dem Diebstahl aus dem unverschlossenem Wohnhaus ist wahrscheinlich.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Northeim nochmals auf sicherheitsbewusstes Verhalten von Haus- und Wohnungsinhabern hin:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! - Schließen sie die Zugänge zu ihren Wohnbereichen, wenn diese unbeobachtet sind. - Wenn sie ihr Haus verlassen - auch nur kurz für kurze Zeit - schließen sie unbedingt ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! - Verstecken Sie ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn sie ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. In sozialen Netzwerken oder auf ihrem Anrufbeantworter.

