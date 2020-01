Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kanaldeckel ausgehoben - Person verletzt

Trier (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10.01.2020 geriet ein Fußgänger in der Windstraße in einen offenen Kanalschacht und verletzte sich hierdurch leicht. Im Bereich der Windstraße konnten im Anschluss drei weitere ausgehobene Kanaldeckel festgestellt werden. In diesem Zusammenhang wurde ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 0651/9779-3200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

