Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Küchenfenster eingeschlagen - Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld++

Ottersberg (ots)

Durch das Küchenfenster sind bislang unbekannte Einbrecher in den letzten Tagen in ein Einfamilienwohnhaus in Quelkhorn gewaltsam eingedrungen und haben in sämtlichen Räumlichkeiten nach vorhandenen Wertgegenständen gesucht. Schmuck und Bargeld sowie einen Satz AMG-Felgen nahmen die Täter mit. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Beamte einer Spezialisierten Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz nahmen nach Bekanntwerden der Tat erste Ermittlungen auf. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage gehen die Beamten davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben dürfte. Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 an das Polizeikommissariat in Achim zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell