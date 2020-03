Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Polizei sucht Tieflader - 5.000 Euro Schaden

Möhnesee (ots)

Eine Werlerin befuhr mit ihrem schwarzen Audi A1 am Samstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, das Südufer aus Richtung Delecker Brücke kommend in Richtung Stockumer Damm. In Höhe des Minigolfplatzes kam ihr ein Tieflader mit Auflieger entgegen. Im Kurvenbereich touchierte das Fahrzeug den A1, wodurch die linke Fahrzeugseite beschädigte wurde. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Tiefladergespannes setzte die Fahrt fort. Die Zugmaschine hatte ein schwarzes, leicht grünlich schimmerndes Führerhaus. Auf dem Auflieger befand sich eine weiß/grüne landwirtschaftliche Maschine. Die Polizei bittet weitere Zeugen oder den Fahrer/Fahrerin des Gespannes sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

