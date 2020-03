Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Giftköder ausgelegt

Geseke (ots)

Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass sie an den Feldwegen im Bereich der Straße Wulfstal in Geseke, zwischen Freitag und Sonntag, mehrfach Mettkugeln mit blauen Anhaftungen aufgefunden hatten. Sie vermuteten, dass es sich hierbei um präparierte Giftköder handeln könnte. Dem Hund einer Zeugin konnte der Köder noch schnell genug aus dem Maul genommen werden, so dass er sich vermutlich nicht vergiftet hatte. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

