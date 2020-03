Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen -Drogenvortest positiv

Lippstadt (ots)

Sonntagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, führte eine Streifenwagenbesatzung eine allgemeine Verkehrskontrolle in Benninghausen in der Straße "Im Brühl" durch. Bei der Kontrolle eines 20-jährigen Autofahrers aus Lippstadt wurden die Beamten unter anderem aufgrund seiner verengten Pupillen und glasigen Augen stutzig. Auf Nachfrage räumte er auch ein, in den letzten Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Ein positiver Drogenvortest bestätigte dann den Verdacht der Polizisten. Der 20-Jährige wurde anschließend zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache genommen. In seinem Wagen konnten die Beamten zuvor noch ein verbotenes Messer auffinden, welches sichergestellt wurde. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell