Polizei Steinfurt

POL-ST: Wohnungseinbruch

Rheine (ots)

Am Montag (16.12.2019), zwischen 08.30 und 16.00 Uhr, sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Alfred-Delp-Straße eingestiegen. Sie hebelten eine Terrassentür auf, um sich Zugang zum Haus zu verschaffen. Die Unbekannten durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten verschiedene Schmuckgegenstände. Zeugen, die zum o. g. Zeitraum etwas beobachten haben, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

