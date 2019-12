Polizei Steinfurt

POL-ST: Einbruch

Ladbergen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (14.12.2019), 14.00 Uhr, und Montagmorgen, 07.30 Uhr, sind Unbekannte in drei Garagen an der Tecklenburger Straße eingedrungen. Aus den Garagen, die einem Sanitärfachhandel gehören, wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

