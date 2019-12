Polizei Steinfurt

POL-ST: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Rheine (ots)

Am Montagvormittag (16.12.2019), zwischen 11.10 und 11.12 Uhr, sind auf der Neuenkirchener Straße aus einem Lkw eine Geldbörse und ein Handy entwendet worden. Der Fahrer des Fahrzeugs stellte seinen Wagen in Höhe der Hausnummer 114 ab um eine kleine Glasscheibe auszuliefern. Als er nach zwei Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die Gegenstände entwendet wurden. Der Sachschaden liegt bei etwa 450 Euro. Zeugen, denen in der Tatzeit etwas aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

