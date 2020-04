Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diensthund stellt flüchtigen Verunfallten- Radfahrer versteckt sich im Gebüsch

Herford (ots)

(sls) Am Dienstagabend (21.4.) kam es zu einem Unfall auf dem Rüterweg in Herford bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Ein 63-jähriger aus Herford befuhr mit seinem Fahrrad gegen 18.05 Uhr den Rüterweg stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 84 lenkte er sein Fahrrad auf den dortigen Radweg. Kurz danach verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und prallte gegen eine Schutzplanke. Er schleuderte über den Lenker hinweg, über die Planke etwa 3m tief in die dortige Wiese. Am Unfallort eintreffende Zeugen halfen dem verletzten Radfahrer und holten ihn aus der Wiese auf den Radweg. Nachdem die Polizei und Rettungswagen informiert wurden, warf der Radfahrer plötzlich sein Fahrrad zur Seite und flüchtete im Bereich der Straße Am Lambach hinter die dortigen Häuser. Da nicht auszuschließen war, dass der Radfahrer innere Verletzungen durch den Unfall erlitten hat, wurde eine Nahbereichsfahndung eingeleitet. Durch einen eingesetzten Diensthund konnte der Radfahrer schließlich in einen Erdloch unter einem Asthaufen aufgefunden werden. Die anschließende Überprüfung ergab, dass der 63-Jährige unter erheblichen Alkoholeinfluss stand und deshalb scheinbar die Flucht suchte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Eine ärztliche Untersuchung im Krankenhaus ergab glücklicher Weise nur leichte Verletzungen. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

