Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung in Grimmen

Grimmen (ots)

Am gestrigen Morgen (15.12.19) meldete ein Hinweisgeber, dass am Kaschower Damm in Grimmen Stromversorgerkästen beschmiert wurden.

Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass unbekannte Tatverdächtige an der Kreuzung B 194/ L 30 zwei Schaltkästen eines Energieversorgers beschmiert hatten. Die gesamten Flächen der Kästen wurden in den Farben der Reichskriegsflagge (schwarz, weiß, rot) besprüht. Außerdem wurde der Schriftzug "NS-Area" angebracht.

Darüber hinaus stellten die Beamten in der Grimmener Friedrichstraße fest, dass ein Gebäude des Gasversorgers ebenfalls mit den Farben der Reichskriegsflagge beschmiert wurde. Des Weiteren wurden dort diverse Schriftzüge angebracht.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.500 EUR. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822223, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

