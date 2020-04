Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand in einer Garage- Eine Person schwer verletzt

Löhne (ots)

(sls) In Löhne kam es am Mittwochabend gegen 17.35 Uhr zu einem Brand in einer Garage am Pickertweg. Nach bisherigen Stand der Ermittlungen versuchte der 22- jährige Bewohner eines Einfamilienhauses in der dazugehörigen Garage seinen bisher im "Winterschlaf" befindlichen Motorroller wieder fahrbereit zu machen. Beim Anlassen des Motors kam es dann plötzlich zu einer Verpuffung im Bereich des Motorrollers und die Garage geriet in Brand. Der Geschädigte wurde durch die Verpuffung erheblich im Gesichtsbereich verletzte und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Der Brand breitete sich im Bereich der Garage und in einem anliegenden Nebengebäude (Anbau) aus. Er konnte durch die Feuerwehr Löhne gelöscht werden, so dass ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert wurde. Die bisherige Schadenshöhe wird mit ca. 10.000 Euro angegeben. Die weiteren Ermittlungen über nimmt die Direktion Kriminalität und dauern noch an.

