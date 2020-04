Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200415 - 0350 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Trickdieb erbeutet Schmuck

Frankfurt (ots)

(dr) Eine 81-jährige Seniorin erhielt gestern Nachmittag zuhause unerwartete Hilfe von einem unbekannten Mann, der sie zunächst beim Tragen ihrer Einkaufstüten unterstützte. Doch der Unbekannte entpuppte sich als dreister Trickdieb, welcher mit dem Schmuck der Dame verschwinden konnte.

Als die Geschädigte gegen 12:30 Uhr auf den Mann traf, befand sie sich im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schlesierstraße und war gerade dabei, ihren Einkauf in ihre Wohnung zu tragen. In diesem Moment kam der Mann die oberen Stockwerke die Treppe heruntergelaufen und bat der Seniorin seine Hilfe an. Er trug ihre Einkaufstaschen bis in ihre Wohnung, wo er die Frau nach einem Zettel und einen Stift fragte, da er angeblich eine Nachricht bei einem Nachbarn hinterlassen wollte. Auf der Suche nach den Schreibutensilien begab sich die 81-Jährige ins Wohnzimmer und verlor den Mann kurzzeitig aus den Augen. Dieser nutzte offenbar den unbeobachteten Moment und schnappte sich im Schlafzimmer eine Schmuckschatulle, die auf einer Kommode stand. Als die Seniorin mit Zettel und Stift zurückkehrte, war der Mann mit diversem Schmuck im Wert von über 1000 Euro verschwunden.

Täterbeschreibung: Männlich, ca. 40 - 50 Jahre alt, ca. 165 - 170 cm groß, kurze schwarzgraue Haare, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit schwarzer Jacke, Jeanshose, trug einen Mundschutz (um den Hals hängend) und führte eine gefüllte "REWE"-Plastiktüte mit sich.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Sofern Ihnen jemand vor der Haustür Hilfe anbietet oder Sie um einen Gefallen bittet, seien Sie besonders vorsichtig. Rufen Sie einen Nachbarn. Unbekannte Täter wollen an Ihre Wertsachen und versuchen Sie mit einem Vorwand, von Ihren vermeintlich "guten Absichten" zu überzeugen. Halten Sie auf jeden Fall die Tür geschlossen und wählen Sie im Zweifel die 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell