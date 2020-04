Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200415 - 0349 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Nach Diebstahl wiedererkannt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstag, den 14.04.2020, scheiterte ein Dieb bei dem Versuch, einem 25-Jährigen das Portemonnaie zu stehlen. Wenig später gelang die Festnahme eines Tatverdächtigen.

Der Geschädigte befand sich gegen 12:30 Uhr auf der Moselstraße, als ein Mann versuchte, seine Geldbörse aus der Gesäßtasche zu ziehen. Dies blieb jedoch von diesem nicht unbemerkt. Der 25-Jährige schaffte es, den Langfinger festzuhalten, was schließlich zu einer Rangelei zwischen beiden Personen führte. In deren Verlauf schaffte es der Täter, sich loszureißen und ohne Beute in Richtung des Hauptbahnhofs zu flüchten. Dabei entledigte er sich diverser Kleidungsstücke. Durch die körperliche Auseinandersetzung erlitt der 25-Jährige leichte Verletzungen an der Hand. Zunächst schien es so, als ob der Täter sich aus dem Staub gemacht hätte. Doch wenig später erkannte der Geschädigte den Mann, der ihn zuvor versucht hatte zu bestehlen, auf der Straße wieder und alarmierte die Polizei. Umgehend erfolgte durch eine entsandte Streife die Festnahme.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 44-jährigen Wohnsitzlosen, welcher in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert wurde. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

