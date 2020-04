Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Baustelle- Täter zapfen Diesel ab

Spenge (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (23.4.) betraten unbekannte Täter eine Baustelle am Martinsweg in Spenge. Das Gelände wurde durch Bauarbeiter am Mittwochabend gegen 17.00 Uhr verlassen. In der Zeit bis Donnerstagmorgen um 07.00 Uhr brachen Unbekannte zunächst einen Stromgenerator auf, um entwendeten aus dem Inneren eine Volvo-Fahrzeugbatterie. Anschließend öffneten sie auf bisher unbekannte Weise den Tankdeckel eines Baggers und zapften ca. 100 Liter Dieselkraftstoff ab. Aus einen, ebenfalls auf der Baustelle stehenden, Radlader wurden ebenfalls 50 Liter Diesel entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Aufgrund der schwere des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten. Die Polizei bittet Zeugen, denen im Bereich der Baustelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich zu melden (05221-8880).

