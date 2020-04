Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw-Aufbrecher auf frischer Tat festgenommen- Täter schlagen Scheibe ein

Löhne (ots)

(sls) Eine aufmerksame Zeugin meldete sich am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr auf der Leitstelle der Polizei und teilte mit, dass sie zur Zeit mehrere Personen bei einem PKW-Aufbruch an der Königstraße beobachte. Sofort eingesetzte Polizeibeamte konnten auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes einen PKW feststellen, in der sich eine Person aufhielt. Weitere Personen konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Scheibe der Fahrertür war eingeschlagen und die Person saß im Fahrzeug. Zudem war die Lenkradabdeckung für die Zündkabel bereits abgerissen, so dass der Verdacht besteht, dass der VW Polo kurzgeschlossen und entwendet werden sollte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Person um einen polizeibekannten 36-Jährigen aus Löhne handelt, der bereits wegen verschiedener Delikte in Erscheinung getreten ist. Zur Tatzeit stand der Tatverdächtige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. In wie weit noch weitere Personen an der Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der 36-Jährige wurde vorläufig in Gewahrsam genommen und dem Zentralgewahrsam in Herford zugeführt. Die weitere Bearbeitung übernimmt die Direktion Kriminalität-

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell