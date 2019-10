Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Holm - Polizei nimmt Einbrecher in Tankstelle fest

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 06.10.19, wurde an einer Tankstelle der Einbruchalarm ausgelöst. Polizisten konnten den Einbrecher noch in der Tankstelle vorläufig festnehmen.

Gegen 00:30 Uhr hatte der Einbruchalarm der Tankstelle ausgelöst. Sofort schickte die Polizei mehrere Streifenwagen in die Wedeler Straße. Kräfte des Polizeireviers Wedel stellten fest, dass eine Scheibe des Gebäudes eingeschlagen war. Im Gebäude nahmen sie einen 30-jährigen Tschechen fest, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, jedoch eine Anschrift in Tschechien nachweisen konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen ist er in die Tankstelle eingebrochen und hatte sich dort geringfügig mit Lebensmitteln eingedeckt. Er wurde der Kriminalpolizei übergeben.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

