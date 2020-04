Polizei Bielefeld

POL-BI: 36 Einbrüche nach Festnahme von jugendlichen Einbrechern geklärt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet-

Wie bereits berichtet sitzen vier jugendliche Straftäter seit ihrer Festnahme nach einem Einbruch am Freitag, den 06.03.2020, in eine Kindertagesstätte in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelte inzwischen mindestens 36 Einbrüche, die der Jugend-Bande zur Last gelegt werden.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4541115

Ein umfassendes Geständnis eines der Tatverdächtigen sowie weitere Ermittlungen des Fachkommissariats führten jetzt zu der Klärung von insgesamt mindestens 36 Einbrüchen in überwiegend Schulen, Kindertagesstätten und Jugendzentren im Zeitraum September 2019 bis März 2020.

Inzwischen ermittelte die Kriminalpolizei zwei weitere Tatverdächtige, einen 14- und einen 18-jährigen Bielefelder. Neben den nun sechs Hauptverdächtigen waren mindestens 15 weitere Jugendliche und Heranwachsende, davon 5 jugendliche Intensivtäter, in wechselnder Konstellation an den Straftaten beteiligt.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4544131

Die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 15 zu weiteren Taten der Bande dauern an.

