Polizei Bielefeld

POL-BI: Dritter Einbruch in Stiftungsgebäude innerhalb einer Woche

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Erneut gelang es einem Einbrecher, in ein Gebäude am Herbergsweg einzudringen, als er sich in der Nacht auf Donnerstag, den 23.04.2020, an einem Fenster zu schaffen machte.

Im Zeitraum 22.04.2020, 17:00 Uhr, und 23.04.2020, 06:00 Uhr, verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Fachwerkhaus, das bereits in den vergangenen Tagen aufgesucht worden war. Wahrscheinlich näherte sich der Täter über die Grünfläche an, bevor er eines der außen liegenden Fenster des U-förmigen Komplexes beschädigte. Beim Einstieg verletzte sich der Einbrecher.

Das Fenster führte ihn zu einem Gebäudeteil, das bisher noch nicht aufgesucht worden war. Im Gebäudeinneren öffnete der Täter mehrere Schränke gewaltsam und durchwühlte sie. Zunächst nahm er sich einen Fahrzeugschlüssel aus einem Schlüsselkasten. Diesen ließ er allerdings auf seiner Flucht auf der Grünfläche zurück. Vermutlich kam er nicht an das dazugehörige Auto.

Das Kriminalkommissariat 12 nimmt Hinweise zu den Einbrüchen unter der 0521-5450 entgegen.

