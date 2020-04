Polizei Bielefeld

POL-BI: Verletzter Fahrer schiebt Roller von der Unfallstelle

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Ein Rollerfahrer versuchte am Dienstag, 21.04.2020, sein Kleinkraftrad, nach einem Zusammenstoß mit einem Auto, zu verstecken. Der Roller trug ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017.

Gegen 15:35 Uhr fuhr eine 19-jährige Audi Fahrerin aus Leopoldshöhe auf der Stralsunder Straße in Richtung der Schweriner Straße. Als sie in Höhe eines Supermarktes auf einen Parkplatz abbiegen wollte, hielt sie an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen.

Ein Rollerfahrer reagierte zu spät und fuhr auf das Heck des Audi A4. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 20-jährige Fahrer von dem Suzuki-Roller auf die Straße.

Als die Autofahrerin ausstieg, wunderte sie sich, dass der verletzte 20-Jährige den Roller aufhob und an einem nahegelegenen Hauseingang abstellte. Der 19-Jährigen erklärte er, dass der Roller nicht versichert sei und er keinen Rettungswagen und keine Polizei benötigen würde.

Bei der Unfallaufnahme gab der 20-Jährige an, er habe versucht, den Roller zu versichern, aber er würde erst in 10 Tagen einen Termin bei der Versicherung bekommen. Vor Ort ließen sich die Eigentumsverhältnisse des Suzuki-Rollers nicht klären, sodass die Polizisten das Zweirad sicherstellten. Ein Rettungswagen fuhr den leichtverletzten Rollerfahrer schließlich in ein Bielefelder Krankenhaus. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf 650 Euro.

