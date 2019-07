Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Fahrraddieb nach kurzer Flucht gestellt - Mountainbike-Besitzer gesucht

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 7. Juli 2019, 19 Uhr

Dank mehrerer Zeugenhinweise konnte die Polizei gestern Abend einen Fahrraddieb nach kurzer Flucht stellen und vorläufig festnehmen. Derzeit wird geprüft, ob er dem Haftrichter vorgeführt wird. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 33 suchen zudem den Besitzer eines weißen Mountainbikes.

Gegen 19 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Einsatzleitstelle und gaben Hinweise auf einen Mann der mit einem mutmaßlich gestohlenen Fahrrad unterwegs sein sollte. Bereits vorher hatte es ähnliche Meldungen zu einem Verdächtigen gegeben. An der Hansaallee wollte eine Streife daraufhin einen Mann kontrollieren, auf den die Beschreibung passte. Dieser ergriff sogleich die Flucht mit seinem mitgeführten Drahtesel. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann im Belsenpark aufgespürt werden. Beamte umstellten das Areal und konnten den Flüchtigen widerstandslos festnehmen. Ein weiterer Zeuge machte Angaben zum Versteck des Fahrrades am Greifweg sowie einer vorher mitgeführten Tasche. Beides wurde sichergestellt. In der Tasche befand sich Werkzeug zum Aufbrechen von Schlössern sowie ein bereits "geknacktes" Schloss.

Der Festgenommene ist ein 34 Jahre alter Wohnungsloser, der Diebstähle zur Finanzierung seiner Drogensucht begeht. Er räumte die Tat ein. Es wird derzeit geprüft, ob er dem Haftrichter vorgeführt wird. Die Ermittler suchen weiter nach dem Besitzer eines weißen Mountainbikes des Marke "Spezialized", Typ "Jett". Hinweise werden erbeten an das KK 33 unter Telefon 0211-8700.

