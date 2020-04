Polizei Bielefeld

POL-BI: Sperrung nach Verkehrsunfallflucht auf der A2 aufgehoben

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - BAB 2- Sennestadt

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2, nahe der Abfahrt Bielefeld-Süd, in Fahrtrichtung Dortmund am Mittwoch, 22.05.2020, fuhr ein Unfallbeteiligter LKW-Fahrer weiter. Der Tank eines unbeteiligten LKWs riss nach der Fahrt durch die Unfallstelle auf, so dass Kraftstoff auslief. Nach einer Voll- und Teilsperrung ist die Fahrbahn wieder frei.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 46-jähriger Metternicher mit seinem Gespann gegen 12:30 Uhr den rechten Fahrstreifen der A2 in Richtung Dortmund. Vor der Abfahrt Bielefeld Süd überholte ein gelber Klein-LKW mit Bonner Kennzeichen den Opel Omega mit Anhänger. Der Klein-LKW scherte so dicht vor dem Gespann ein und bremste, dass der 46-Jährige eine Vollbremsung einleitete, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Durch das Bremsmanöver gerieten der Opel Omega samt Anhänger ins Schleudern, rutschte über die Fahrbahn in die Mittelschutzplanke und kam dort zum Stehen. Ein Teil des Anhängers, auf dem sich ebenfalls ein Opel Omega befand, wird bei dem Unfall abgerissen. Ein vorbeifahrender 47-jähriger LKW-Fahrer aus Essen fuhr über eine auf der Fahrbahn liegende Metallstange, die sich in Höhe des LKW-Tanks verkantete und den Tank beschädigt. Circa 200 Liter Diesel liefen aus dem Tank aus. Der LKW kam circa 150 Meter nach der Unfallstelle zum Stehen.

Bei dem Unfall erlitt der 46-Jährige leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf circa 11500 Euro geschätzt. Abschleppwagen transportierten die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge ab.

Während der Unfallaufnahme und der Fahrbahnsäuberung musste zeitweise die Fahrbahn Richtung Dortmund komplett gesperrt werden. Die Staulänge betrug circa 9 Kilometer. Seit circa 15:45 Uhr ist die Fahrbahn wieder frei.

Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Klein-LKW nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

