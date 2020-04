Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Einbrüche in Stiftungsgebäude

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Einbrecher verschafften sich zwischen Freitag, 17.04.2020 und Dienstag, 21.04.2020, zweimal Zugang zu einem Gebäude am Herbersweg - Zeugen gesucht.

Zwischen Freitag, 17.04.2020, 17:00 Uhr, und Montag, 20.04.2020, 06:00 Uhr, brach der Täter zum ersten Mal in das Gebäude mittig des Stiftungsgeländes ein. Zunächst versuchte der Einbrecher die Eingangstür des Fachwerkhauses aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte jedoch. Dann nahm er sich eines der Fenster vor und gelang so ins Gebäudeinnere. Dort verschaffte er sich gewaltsam Zugang zu mehreren Räumen. Er durchwühlte diverse Schränke und entwendete eine Geldtasche mit Bargeld.

Nachdem eine Reinigungskraft am Montagmorgen den Einbruch bemerkt hatte, suchten Kriminalbeamte den Tatort auf und leiteten ein Strafverfahren ein.

Als dieselbe Mitarbeiterin am Dienstagmorgen gegen 06:00 Uhr das Gebäude betrat, entdeckte sie den zweiten Einbruch. Außerdem sah sie einen Mann auf dem Boden des Cafés liegen. Scheinbar hatte er bis zu ihrer Ankunft dort geschlafen. Nun sprang er auf und flüchtete aus dem Gebäude. Er muss sich nach 17:00 Uhr am Montagabend Zugang zu dem Haus verschafft haben, in dem bereits am Wochenende zuvor eingebrochen worden war.

Ob der Täter für beide Einbrüche verantwortlich ist, oder ob eine weitere Person involviert war, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 12 nimmt Hinweise zu den Einbrüchen unter der 0521-5450 entgegen.

