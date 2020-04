Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte Täter beschädigen 17 Fensterscheiben an einer Schule

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Die Kriminalpolizei Bielefeld bitte um Hinwiese zu einer Sachbeschädigung an einer Schule an der Straße Krähenwinkel vom Wochenende, 17.04.2020 bis 20.04.2020.

Als der Hausmeister der Schule am Montagmorgen um 07:00 Uhr das Gelände betrat, fiel ihm auf, dass mehrere Fensterscheiben eingeschlagen worden waren. Da er die Schule am Freitag um 15:00 Uhr verlassen hatte, müssen sich die Täter am Wochenende am Gebäude zu schaffen gemacht haben.

An vier Fensterscheiben mit Doppelverglasung entdeckte er insgesamt fünf Löcher. In einem der Löcher ist ein Stein zu sehen, der zwischen den beiden Gläsern hängen geblieben ist. Diese Fenster sind für jedermann zugänglich und befinden sich nicht in dem eingezäunten Schulgelände.

Im Bereich des eingezäunten Schulhofs beschädigten die Täter 13 weitere Fenster. Im unteren Bereich der Glasflächen hinterließen sie insgesamt 17 kleine Löcher. Wie genau diese Löcher entstanden sind, ist noch unklar.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der 0521-5450 entgegen.

