Polizei Bielefeld

POL-BI: Dreister Ladendiebstahl gescheitert

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Oldentrup-

Ein Ladendetektiv erwischte am Freitag, 17.04.2020, in einem Einkaufsmarkt an der Oldentruper Straße zwei Ladendiebe, die versuchten, mit ihrer Beute durch den Eingang zu entkommen.

Einem Ladendetektiv fielen gegen 19:20 Uhr zwei verdächtige Männer in dem Supermarkt an der Oldentruper Straße auf. Einer der Männer nahm neue Schuhe aus dem Sortiment des Marktes, zog seine Schuhe aus und die Neuen an. Zusammen nahmen die vermeintlichen Kunden zahlreiche Bekleidungs- und Elektroartikel aus den Regalen und legten sie in einen Einkaufswagen. Der Detektiv beobachtete, dass die Männer zudem mehrere Haufen mit verschiedenen Artikeln zusammenlegten, offensichtlich zur Vorbereitung des späteren Diebstahls.

Den vollen Einkaufswagen schob das Duo nicht zu den Kassen an den Ausgang, sondern in die Gemüseabteilung und Richtung Eingang des Geschäftes. Als sich die Personenschranken durch das Betreten eines neuen Kunden öffneten, schoben die Diebe den Einkaufswagen mit der Beute im Wert von über 600 Euro nach draußen.

Der Ladendetektiv hielt die Beiden mit Unterstützung weiterer Supermarkt-Mitarbeiter auf. Während des gemeinsamen Gangs in das Büro verhielten sich die angetrunkenen Täter aggressiv.

Die hinzugerufenen Streifenpolizisten nahmen die 18- und 23-jährigen polizeibekannten Bielefelder vorläufig fest und leiteten Strafverfahren ein. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen fiel den Beamten ein Tütchen mit Marihuana in die Hände.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell