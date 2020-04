Polizei Bielefeld

POL-BI: Erfolgloser Beutezug in Kirche

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Auf der Suche nach Bargeld versuchte ein Unbekannter am Samstag, den 19.04.2020, mehrere Opferstöcke in einer Kirche an der Weihestraße aufzubrechen. Zeugen gesucht.

Zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr machte sich der Täter an mehreren Spendenbehältern im Inneren der Kirche zu schaffen. Diese hielten jedoch den Hebelversuchen stand. Auch die Zugangstüren zur Sakristei ließen sich vom Täter nicht öffnen.

Dem Dieb gelang es lediglich einen Briefkasten zu aufzubrechen. Wahrscheinlich ging er davon aus, dass es sich auch dabei ebenfalls um einen Behälter für Geldspenden gehandelt habe.

Da an den Außentüren und Fenster keine Aufbruchspuren vorhanden sind, nutzte der Täter vermutlich die Zeit bis 20:00 Uhr, in der die Kirche für alle geöffnet ist. Als gegen 18:00 Uhr die letzten Besucher die Kirche verließen, waren noch keine Beschädigungen erkennbar.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

