Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten erwischen Sprayerinnen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Anwohner und Zeugen meldeten der Polizei zwei Frauen, die in der Nacht von Freitag, 17.04.2020, auf Samstag, an mehreren Örtlichkeiten Graffitis schmierten. Polizisten nahmen die Täterinnen an der Herforder Straße/ Schildescher Straße vorläufig fest.

Ein Anwohner bemerkte Freitagabend gegen 23:20 Uhr an der Weststraße zwei Sprayer, die die Fassade eines Einkaufsmarktes beschmierten und benachrichtigte die Polizei. Noch während der Anfahrt der Beamten flüchteten die Täter in Richtung Siegfriedsplatz.

Um 23:35 Uhr meldete ein Beobachter aus Bielefeld der Polizei telefonisch zwei Frauen, die das Parkhaus an der Jöllenbecker Straße besprühten. Bei Eintreffen der Streifenwagen waren die Täterinnen nicht mehr am Tatort.

Am Samstag um 00:00 Uhr traf eine Polizeistreife an der Bahnunterführung der Schildescher Straße auf zwei Frauen, die bei Erkennen des Polizeiwagens davonrannten. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten die Verdächtigen auf der Herforder Straße. Zeitgleich meldete ein vorbeifahrender Zeuge telefonisch der Polizeileitstelle seine Beobachtungen. Er hatte zwei Frauen gesehen, die mit roter Farbe die Wand der Bahnunterführung besprühten.

Beamte stellten an der Wand einen frisch gesprühten Schriftzug fest. Auf dem Boden fanden sie mehrere Sprühlackdosen. Gegen die 17-jährige Bielefelderin und die 50-jährige Herforderin sind Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell