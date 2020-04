Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb stiehlt E-Bike aus einem Garten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Ein unbekannter Mann entwendete in der Nacht auf Freitag, den 17.04.2020, einen hochwertigen E-Scooter von einem Grundstück am Meyer-zu-Heepen-Weg und flüchtete.

Polizeiliche Ermittlungen ergeben, dass ein Mann gegen 04:00 Uhr das Grundstück an der Kreuzung Meyer-zu-Heepen-Weg / Potsdamer Straße betrat. Er nahm sich den schwarzen E-Scooter IO Hawk Exit Cross, der hinter der Doppelgarage am Ladegerät angeschlossen gewesen war. Danach schob er das Gerät in Richtung Potsdamer Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Täter zwischen 20 und 30 Jahre alt und hatte kurze Haare. In dieser Nacht trug er eine kurze Sportjacke mit einem hellen Emblem auf der Brust. Darunter trug er einen Kapuzenpullover und dazu eine Jeanshose. Außerdem hatte er einen Rucksack dabei.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

