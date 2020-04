Polizei Bielefeld

POL-BI: Alleinunfall mit leicht verletzer Person

Bielefeld (ots)

NT / BAB2 Herford-Bad Salzuflen Am Sonntag, 19.04.2020, ereignete sich auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe der Anschlussstelle Herford-Bad Salzuflen ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzte. Ein 26-jähriger Fahrer aus Langenfeld befuhr mit einem BMW X5 gegen 10:55 Uhr den mittleren von drei vorhandenen Fahrstreifen und verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen die Mittelschutzplanke und einen dahinter befindlichen Brückenpfeiler aus Beton. Anschließend schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und kam nach mehrfacher Drehung um die eigene Achse zum Stehen. Die Feuerwehr benötigte über eine Stunde, um die Fahrbahn zu reinigen und von Fahrzeugteilen zu befreien. Die Unfallstelle hatte eine Gesamtlänge von ca. 150 Metern. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt wird der Sachschaden auf 80.000 Euro geschätzt. Während der 2-stündigen Unfallaufnahme lief der Verkehr über den Parallelfahrstreifen der Anschlussstelle. Der Verkehr staute sich auf maximal einen Kilometer

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell