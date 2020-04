Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Bielefeld (ots)

NT / Bielefeld-Jöllenbeck - Bei einem Verkehrsunfall auf der Vilsendorfer Straße wurde am Samstag, 18.04.2020, ein 82-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Der Radfahrer war gegen 09:05 Uhr in Richtung Jöllenbeck-Zentrum unterwegs, als er von einem 87-jährigen Fahrer eines VW Golf beim Linksabbiegen in die Straße Am Waldschlösschen übersehen wurde. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer, erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Hier verblieb er nach sofort erfolgter Operation stationär. Der Sachschaden beläuft sich nach erster Einschätzung auf einen geringen vierstelligen Betrag.

