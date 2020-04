POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.04.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Autofahrerin mit knapp zwei Promille unterwegs

Knapp zwei Promille Alkohol hatte eine 37-Jährige im Blut als sie am Donnerstagabend mit ihrem Chevrolet in Heilbronn unterwegs war. Gegen 20 Uhr meldeten Zeugen, dass der Wagen auf der Neckartalstraße in starken Schlangenlinien in Richtung Lauffen fahren würde. Die Chevrolet-Lenkerin wurde durch eine Streife auf den Parkplatz eines Freibades herausgezogen und dort kontrolliert. Auf dem Weg zum Parkplatz nahm die Frau eine Abkürzung über den Grünstreifen. Ein Alkoholtest ergab knapp zwei Promille, weshalb die 37-Jährige mit den Beamten ins Krankenhaus musste um eine Blutprobe abzugeben. Bei einer Überprüfung ihrer Fahrtstrecke konnten Schäden an mehreren Leitpfosten festgestellt werden, die die Chevrolet-Fahrerin wohl erwischt hatte. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person stieß zwischen Dienstag und Donnerstag in Heilbronn mit ihrem Fahrzeug gegen einen geparkten VW Golf. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden oder den Unfall in der Grünewaldstraße zu kümmern. Sollte der Unfallverursacher nicht gefunden werden, bleibt der 27-jährige Besitzer des Golfs auf einem Schaden von etwa 750 Euro sitzen. Daher fragt die Polizei: Hat jemand etwas gesehen oder kann sachdienliche Hinweise auf das unbekannte Auto geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Spiegelstreifer beim Einkaufen - Zeugen gesucht

Eine halbe Stunde hatte ein 76-Jähriger seinen KIA am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz eines Discounters in Heilbronn-Sontheim geparkt. Als der Senior zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass ein unbekanntes Auto an seinem Spiegel hängengeblieben war. Wer zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr auf dem Parkplatz in der Friedrich-Ackermann-Straße, Zeuge des Unfalls wurde, kann dazu beitragen, dass der KIA-Fahrer nicht auf einem Schaden von mehreren hundert Euro sitzen bleibt. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Gemmingen: Unfall an Einmündung - ein Leichtverletzter

Auf der Bundesstraße zwischen Eppingen und Schwaigern stießen am Donnerstagmorgen zwei Autos zusammen. Gegen 11 Uhr fuhr ein 94-Jähriger mit seinem Ford S-Max von Gemmingen kommend auf die Bundesstraße in Richtung Schwaigern auf. Hierbei übersah er offensichtlich den bereits auf der Bundesstraße fahrenden Ford Focus einer 55-Jährigen. Die beiden Autos und kollidierten im Einmündungsbereich. Der Senior verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Bad Rappenau: Einbruch in Apotheke gescheitert

Mehrere Versuche unternahm ein Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch um in eine Apotheke in Bad Rappenau zu gelangen. Der unbekannte Täter versuchte die Tür zu dem Laden in der Raiffeisenstraße an mehreren Stellen aufzustemmen und ein Leitblech abzuschrauben. Als die Tür diesen Versuchen standhielt, gab der Einbrecher auf. Wer kann Hinweise auf den Täter geben, oder hat verdächtige Wahrnehmung im Bereich um die Apotheke gemacht? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Rappenau, Telefonnummer 07264 95900, zu melden.

Heilbronn: Fremdes Auto beim Ausparken beschädigt

Vermutlich auf Kontakt ausgeparkt hat eine unbekannte Person im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag in Heilbronn. Eine 66-Jährige parkte ihren VW Touran am Mittwoch gegen 19 Uhr auf einem Parkplatz in der Thomastraße. Als sie am Donnerstag gegen 12.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, war eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen den VW gefahren. Der Unbekannte fuhr davon und ließ den Wagen der Frau mit einem Schaden von etwa 1000 Euro zurück. Wer den Unfall beobachtet hat, oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 1042500, zu melden.

Heilbronn: Geldbeutel auf offener Straße geraubt.

Einer 17-Jährigen wurde von einem Unbekannten am Freitagmorgen in Heilbronn auf dem Weg zur Arbeit der Geldbeutel geraubt. Die junge Frau war gegen 6.30 Uhr vom Hauptbahnhof unterwegs in Richtung Kaiser-Friedrich-Platz, als sie in ihr Portemonnaie schaute um ihr Bargeld zu zählen. Diese Gelegenheit nutzte ein Unbekannter um sich der 17-Jährigen von hinten zu nähern, sie zu Schubsen und ihr die Geldbörse zu entreißen. Der Täter flüchtete über die Frankfurter Straße in Richtung Weststraße. Er kann wie folgt beschrieben werden: - Etwa 40 Jahre alt - Groß und kräftig - Schwarzer Kapuzenpulli - Graue Jogginghose Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder den Raub beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07131 1044444 zu melden.

Heilbronn: Gegen Auto gefahren und abgehauen

Eine unschöne Überraschung hat ein 26-Jähriger am Donnerstagmorgen erlebt, als er zu seinem geparkten Mazda kam. Der junge Mann hatte sein Auto am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Karl-Benz-Straße geparkt. Als er am nächsten Morgen um 7 Uhr zurückkam, bemerkte er einen frischen Schaden an seiner Stoßstange. Eine unbekannte Person muss vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit ihrem Fahrzeug gegen den Mazda gefahren sein. Der Unfallverursacher hat sich nicht um den mehrere hundert Euro hohen Schaden gekümmert und ist davongefahren. Wer den Unfall beobachtet hat, oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 1042500, zu melden.

Heilbronn: Auto aufgebrochen

Gehörig geschnitten hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht auf Donnerstag, als er in Heilbronn einen Renault aufbrach. Das von Handwerkern genutzte Auto war von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 19 Uhr und 8.30 Uhr in der Sülmermühlstraße abgestellt. Hier schlug der Täter die Heck- und Seitenscheibe ein, um in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Dabei verletzte er sich offensichtlich stark und hinterließ Blutspuren. Im Fahrzeug stahl der Dieb Werkzeug, Unterlagen und Wasser. Der Gesamtwert des Stehlguts beläuft sich auf etwa 300 Euro. Der angerichtete Schaden liegt um ein vielfaches höher bei ungefähr 2.500 Euro. Wer die Tat beobachtet hat, oder Hinweise auf den Einbrecher geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 1042500, zu melden.

Heilbronn: In Schule eingebrochen

Desinfektionsmittel und Schutzmasken haben Unbekannte über das lange Osterwochenende aus der Paul-Meyle-Schule in Heilbronn gestohlen. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise an das Diebesgut, das in einem verschlossenen Raum in der Schule aufbewahrt wurde. Wer Hinweise auf den Täter oder die gestohlenen Sachen geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeiposten Heilbronn-Sontheim, Telefonnummer 07131 1042500, zu melden.

Leingarten: Auto gestreift und geflüchtet

Vermutlich beim Vorbeifahren hat eine unbekannte Person mit ihrem Auto am Donnerstagmorgen in Leingarten einen geparkten Golf gestreift. Eine 53-Jährige parkte ihren VW zwischen 9.15 Uhr und 9.45 Uhr an der Eppinger Straße. In diesem Zeitraum muss die Unbekannte Person wohl mit ihrem Auto gegen den Golf gefahren sein und davongefahren sein, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Wer den Unfall beobachten konnte, oder Hinweise auf den Unfallverursacher hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefonnummer 07133 2090, zu melden.

Brackenheim: Gegen geparktes Auto gefahren

Grüne Lackspuren sind das einzige, das von einem Unbekannten an einer Unfallstelle in Brackenheim zurückblieb. Die unbekannte Person war mit ihrem Fahrzeug, vermutlich einem LKW, an einem geparkten Fahrzeug in der Biegelstraße hängegeblieben. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch 18.15 Uhr und Donnerstag 14 Uhr. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher hat oder den Unfall gesehen hat, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Lauffen, Telefonnummer 07133 2090, zu melden.

B39/ Weinsberg: Brennendes Auto

Für eine Viertelstunde musste die Polizei die Bundesstraße 39 an der Anschlussstelle Weinsberg/Ellhofen am Freitagmorgen sperren, da ein Auto brannte. Der Volvo war vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der 55-jährige Fahrer konnte sein Auto glücklicherweise unverletzt verlassen. Der Volvo musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Untergruppenbach: Ein Leichtverletzter bei Zusammenstoß von Roller und Auto

Leicht verletzt wurde ein 63-Jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall mit einem Mini Cooper am Mittwochnachmittag in Untergruppenbach. Der 20-jährige Mini-Fahrer rollte in der Siegfried-Levi-Straße von einem Grundstück auf die Fahrbahn und übersah offensichtlich den Rollerfahrer mit seinem Piaggio. Der 63-Jährige konnte einen Zusammenstoß nichtmehr verhindern und verletzte sich bei diesem leicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Neckarsulm: Diebstahl von Kupferdächern

Erneut haben Kupferdiebe in der Nacht auf Freitag in Neckarsulm zugeschlagen. An der Einfahrt zu einer Tiefgarage in der Stettiner Straße entwendeten Unbekannte im Zeitraum zwischen 23 Uhr am Donnerstag und 6 Uhr am Freitagmorgen zwei Kupferabdeckungen von Lüftungsschächten. Bereits in der Nacht des 4. April wurden an der gleichen Stelle ebenfalls Kupferdächer gestohlen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, oder den Diebstahl beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

