Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.04.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Illegal Bauschutt abgeladen

Unbekannte entsorgten in den vergangenen Tagen illegal Bauschutt. Die Abfälle wurden am Donnerstag im Bereich des oberen Sprait in der Nähe des Hundeübungsplatzes entdeckt. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Zeugen die in den letzten Tagen in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht habe, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Igersheim: Nach Einbruch Zeugen gesucht!

In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte in einen Geräteschuppen in Igersheim ein. Im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 06:00 Uhr begaben sich die Diebe auf das Gelände eines Golfclubs in der Erlenbachtalstraße. Dort öffneten sie gewaltsam einen Schuppen und entwendeten unter anderem mehrere hochwertige Gartengeräte des Vereins. Wer die Geräte gestohlen hat und wie sie unbemerkt weggeschafft werden konnten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen die in diesem Zeitraum eine verdächtige Wahrnehmung gemacht habe, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

