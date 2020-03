Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier Schwerverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Vier Schwerverletzte und mehr als 10000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag, 17. März, auf der Bismarckstraße unweit der Münsterstraße. Gegen 19.40 Uhr war ein 19-jähriger VW-Fahrer aus Gelsenkirchen mit seinem Passat auf der Münsterstraße stadteinwärts unterwegs. In der Unterführung Münsterstraße/ Bismarckstraße kam der junge Fahrer nach links von seinem Fahrstreifen ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem VW Golf einer 56-jährigen Gelsenkirchenerin. Anschließend fuhr noch ein nachfolgender Citroen einer 34-jährigen Gelsenkirchenerin in die Unfallstelle und stieß mit dem Golf zusammen. Der 19-Jährige sowie ein 17-jähriger Mitfahrer und die 56-Jährige sowie ihr 58-jähriger Beifahrer wurden mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Der Führerschein des Passat-Fahrers verblieb bei der Polizei. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen, Polizisten leiteten den Verkehr ab.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell