Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall - Verdacht des illegalen Straßenrennens

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und rund 40.000 Euro Sachschaden ist es am Montagabend, 16. März 2020, auf der Hans-Böckler-Allee in Gelsenkirchen gekommen. Ein 21-jähriger Essener prallte mit seinem Mercedes AMG gegen 23.40 Uhr in Höhe des Supermarktes auf dem Mittelstreifen gegen einen Baum. Zeugenaussagen und Reifenspuren auf der Fahrbahn deuten auf ein illegales Beschleunigungsrennen mit einem 20-jährigen BMW-Fahrer aus Essen hin. Polizeibeamte beschlagnahmten die Führerscheine der beiden Essener sowie deren Fahrzeuge. Die Ermittlungen dauern an.

