Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Verletzte nach Kohlenmonoxid-Austritt

Gelsenkirchen (ots)

Durch austretendes Kohlenmonoxid wurden am Samstagabend, 14. März, gegen 18.45 Uhr, an der Lange Straße in Resse drei Personen (63, 64, 85) verletzt. Ursache für den Unfall war nach ersten Erkenntnissen die unsachgemäße Bedienung eines Kohleofens. Die drei Bewohner wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

