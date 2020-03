Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bewaffneter Raubüberfall auf Bäckerei

Gelsenkirchen (ots)

Mit einer Pistole bewaffnet überfielen zwei maskierte Männer am Sonntagmorgen, 15. März, eine Bäckerei an der Fürstinnenstraße in Feldmark und erbeuteten Bargeld. Um 9.40 Uhr betraten die Unbekannten das Geschäft. Ein Täter bedrohte die Verkäuferin mit der Waffe. Der andere forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Danach flüchteten die Räuber mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung Hans-Böckler-Straße. Verletzt wurde niemand. Beide Gesuchten sind 20 bis 23 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und schlank. Sie sprachen Deutsch ohne Akzent und trugen schwarze Winterjacken sowie dunkle Cappys. Maskiert waren sie mit dunklen Tüchern. Hinweise zu den Flüchtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

