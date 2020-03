Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Haftbefehl vollstreckt

Gelsenkirchen (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann wurde am 12. März, gegen 9.40 Uhr, an der Mittelstraße in Gelsenkirchen-Erle festgenommen. Gegen den 41-Jährigen bestand ein Haftbefehl des Amtsgerichts Arnsberg wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er entrichtete die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro und wurde anschließend wieder in die Freiheit entlassen.

