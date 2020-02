Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Alkohol am Steuer

19-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Straelen (ots)

Am Sonntag (16. Februar 2020) gegen 20:00 Uhr sahen Polizeibeamte am Kreisverkehr Arcener Straße/ Kevelaerer Straße, wie ein 22-Jähriger vergeblich versuchte, ein Auto aus einem Feld zu schieben. Am Steuer des Mercedes saß ein 19-Jähriger aus Geldern, der offensichtlich kurz zuvor die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Bei dem 19-Jährigen schlug ein freiwilliger Alkohol-Atemtest an, so dass ihm auf der Wache in Geldern eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein musste er vorerst abgeben. (cs)

