Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Diebstahl an PKW/ Täter bocken Mercedes auf vier Wagenhebern auf

Goch (ots)

Unbekannte Täter bockten einen Mercedes E280 am Samstagvormittag zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr auf vier Wagenheber auf und demontierten alle vier Reifen. Der Mercedes stand auf der Daimlerstraße in Höhe eines Fahrzeugaufbereiters am Fahrbahnrand. Die neuwertigen Reifen der Marke Continental waren auf Leichtmetallfelgen der Ausstattungsreihe "Avantgarde" aufgezogen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell