Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwölf Autos mit Graffitis beschmiert - Zeugensuche

Gelsenkirchen (ots)

Mit Farbe hat ein unbekannter Täter am späten Dienstagabend, 10. März 2020, zwölf Autos besprüht und dadurch einen Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro verursacht. Gegen 23.30 Uhr hatte der Täter auf einem Tankstellengelände an der Florastraße in Bulmke-Hüllen Lack und Fensterscheiben zwölf unangemeldeter Fahrzeuge mit Graffitis beschmiert, ehe er sich unerkannt entfernte. Erst am Folgetag fiel die Sachbeschädigung auf. Die Polizei bittet Zeugen, die zur genannten Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Gesuchten machen können, sich mit Hinweisen telefonisch unter 0209/365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder -8240 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell