Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfallflucht in Ückendorf- Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Kradfahrer hat am Freitag, 13.03.2020, gegen 22:15 Uhr, im Mechtenbergpark in Ückendorf einen 37-jährigen Gelsenkirchener angefahren und leicht verletzt. Der 37-Jährige war mit seinem Hund im Mechtenbergpark auf einem Parallelweg zum Nattmannsweg unterwegs, als er Motorgeräusche hinter sich hörte. Kurz darauf passierten ihn insgesamt vier Motocross-Motorräder. Es kam zum Zusammenstoß zwischen einem der Kräder und dem Fußgänger. Beide stürzten. Der Kradfahrer beschimpfte den Fußgänger und lief aufgebracht hinter diesem her. Der flüchtete und verständigte die Polizei. Die vier Motorradfahrer entfernten sich in Richtung Krayer Straße. Die Polizei bittet den unfallbeteiligten Kradfahrer, sich bei der Polizei zu melden, um den Sachverhalt zu klären, und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Krad oder dem Kradfahrer machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 - 6231 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitsstelle).

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: katrin.schute@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell