Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Diebin auf frischer Tat festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (14.01.2020) eine 29-jährige Frau festgenommen, die offenbar einen Krankenwagen durchsucht hat. Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienstes beobachteten die Frau gegen 15.20 Uhr dabei, wie sie am Rotebühlplatz in einen geparkten Krankenwagen einstieg und diesen durchwühlte. Nachdem sie den Krankenwagen wieder verließ, sprachen die Vollzugsdienstmitarbeiter die Frau an, woraufhin sie flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß holten die Mitarbeiter die Frau ein und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen die Frau bereits ein Haftbefehl bestand und brachten sie in eine Justizvollzugsanstalt.

