Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl in Bäckerei

Geilenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 7. November, wurde die Verkäuferin einer Bäckerei an der Herzog-Wilhelm-Straße Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 17.30 Uhr betraten ein Mann und eine Frau mit einem etwa zwei bis drei Jahre alten Kind das Geschäft. Sie bestellten Backwaren und gaben vor, diese mit einem größeren Geldschein bezahlen zu wollen. Der Mann bat die Verkäuferin daraufhin, in der Kasse nach einem bestimmten Schein als Wechselgeld nachzuschauen. Als sie dies tat, stellte sich der Mann neben ihr. Seine Begleiterin sprach in diesem Augenblick die Verkäuferin an und lenkte sie kurz ab. Wie die Angestellte leider erst später bemerkte, hatte der Mann diesen Moment offenbar dafür genutzt, um Bargeld aus der Kasse zu entwenden. Die Polizei sucht nun nach den Tatverdächtigen. Wer hat diese möglicherweise ebenfalls gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Der Mann war etwa 35 bis 40, die Frau etwa 30 bis 35 Jahre alt. Beide hatten ein südländisches Aussehen und sprachen auf Englisch mit der Verkäuferin. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

