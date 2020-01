Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Außenspiegel gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (14.01.2020) an insgesamt sechs geparkten Autos die Spiegelgläser der Außenspiegel gestohlen. Die Eigentümer hatten ihre Fahrzeuge im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 06.30 Uhr im Goldkäferweg geparkt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 mit dem Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße in Verbindung zu setzen.

