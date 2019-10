Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallzeugen in Bietigheim-Bissingen und im Bereich Remseck am Neckar gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht mit 7.500 Euro Sachschaden

Nach einer Unfallflucht, die am Freitag zwischen 09.30 und 10.00 Uhr in Bietigheim begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 85 Jahre alte VW-Lenkerin war auf der linken Spur der zweispurigen Stuttgarter Straße in Richtung Heilbronn unterwegs. Kurz nach der Abzweigung zur Geisinger Straße verspürte die Dame einen Schlag. Anschließend musste sie feststellen, dass die rechte Fahrzeugseite an ihrem VW Golf stark beschädigt war und ein Sachschaden von rund 7.500 Euro entstand. Bei der darauffolgenden Unfallaufnahme konnte die 85-Jährige lediglich mitteilen, das zum Unfallzeitpunkt ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer parallel neben ihr unterwegs war. Möglicherweise streiften sich die beiden Fahrzeuge. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Lkw geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0.

Remseck am Neckar: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 31.500 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 07.35 Uhr auf der Landesstraße 1140 zwischen Remseck am Neckar und Ludwigsburg ereignete. Im Kreuzungsbereich L 1140 / K 1666 (Soldatensträßchen) sind eine 46 Jahre alte Audi-Lenkerin und ein 40-jähriger Mercedes-Lenker mutmaßlich infolge eines Abbiegemanövers zusammengestoßen. Beide Verkehrsteilnehmer waren zuvor auf der Landesstraße unterwegs und begegneten sich im Kreuzungsbereich. Die 46-jährige Frau, die in Richtung Ludwigsburg fuhr und der 40 Jahre alte Mercedes-Fahrer, der in Richtung Remseck unterwegs war, erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie anschließend in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die genauen Umstände des Unfallgeschehens sind derzeit unklar. Diesbezüglich werden Zeugen gebeten, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Verkehrspolizeidirektion unter der Tel. 0711 6869-0 zu melden.

